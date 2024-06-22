كوبا أمريكا: تعادل سلبي بين تشيلي والبيرو

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تعادل منتخبا تشيلي والبيرو اليوم بدون أهداف، في أولى مبارياتهما بالمجموعة الأولى المقامة في أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية، ضمن بطولة كوبا أمريكا .

وبهذه النتيجة أصبح المنتخبان في المركز الثاني مناصفةً، وبرصيد نقطة واحدة، فيما تحتل الأرجنتين حاملة اللقب صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط، بينما يحتل منتخب كندا المركز الأخير بدون أي نقطة بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات.

وفي الجولة التالية من دور المجموعات يلتقي منتخب تشيلي نظيره الأرجنتيني في نيوجيرزي الثلاثاء المقبل، في حين سيواجه منخب البيرو نظيره الكندي في كانساس سيتي.