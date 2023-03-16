كورتوا: هازارد لم يحترم أي شخص أبدًا

تحدث تيبو كورتوا بعد الفوز 1-0 على ليفربول على ملعب سانتياغو برنابيو عن الوضع المعقد لزميله إيدن هازارد في ريال مدريد.

ولم يلعب الجناح منذ مباراة ريال مدريد أمام كاسيرينو في كأس الملك، حيث تم استبداله بألفارو رودريغيز في الدقيقة 68، حيث سلط البلجيكي تيبو كورتوا مزيدًا من الضوء على الوضع مساء الأربعاء.

وقال حارس المرمى البلجيكي: “عندما عاد هازارد من كأس العالم، تدرب بشكل جيد للغاية وكان ينتظر فرصته لأن البرازيليين لم يكونوا موجودين الفرصة لم تأت أبدًا وسقط رأسه قليلاً، لم يحترم أي شخص أبدًا”.

علاقة معقدة

أثناء حديثه قبل المباراة، علق أنشيلوتي على علاقته بجناح تشيلسي السابق، وقال: “العلاقة ليست باردة، لقد كان صادقا للغاية ولا نتحدث كثيرا وهذه هي الحقيقة، في كثير من الأحيان يتعلق الأمر بشخصية، تجد نفسك أفضل من التحدث إلى شخص دون آخر.

وأكمل: “ليس هذا هو الشيء الأكثر أهمية، بالنسبة لي هو أنه على الرغم من أننا لا نتحدث كثيرًا ولا يلعب، إلا أنه يحترمني أنا أقدر هذا كثيرًا وأحترمه بنفس الطريقة، إذا لم يلعب كثيرًا فذلك لأن هناك الكثير من المنافسة في مركزه هناك لاعب يساهم كثيرًا وهو فينيسيوس”.

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