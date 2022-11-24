كورتوا يحقق إنجاز تاريخي مع بلجيكا بكأس العالم

خطف المنتخب البلجيكي الثلاث نقاط بعد الفوز في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، بعد التغلب على المنتخب الكندي بهدف نظيف، ضمن مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأربعاء.

خطف حارس مرمى المنتخب البلجيكي ونادي ريال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا الأضواء في الجولة الافتتاحية بمباراة المنتخب البلجيكي والكندي ضمن مباريات المجموعة السادسة بكأس العالم.

لركلة جزاء مع بلجيكا في تاريخ كأس العالم.

تصدي كورتوا لركلة جزاء مع منتخب بلاده، لم يسبق لأي حارس من قبل التصدي لركلة جزاء، مما جعل العملاق كوروتوا يتربع على أول إنجاز تاريخي على مستوى حارس المرمى للمنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم.

ويحتل المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، ويستعد لمواجهة المنتخب المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.