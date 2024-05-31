“كورنيش الخُبر” وجهة سياحية مثالية للترفيه

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تعد مدينة الخُبر من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية التي تميزت بموقعها الساحلي بسلسلة كورنيش يمتد على شاطئ الخليج العربي، يمنحها جمالًا طبيعيًا يرتاده الأهالي والزوار.

ويتضمن كورنيش الخُبر عدة مرافق ترفيهية وحدائق ومناظر طبيعية خلابة، والعديد من المسارات المخصصة لرياضة المشي والركض وركوب الدراجات، مما يجعله مكانًا مثاليًا لممارسة الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية؛ تمتد على طول الواجهة البحرية، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والأمان، مثل الإنارة الجيدة، والمقاعد المريحة، ومناطق الظل، كما تتوزع على طول الممشى محطات للألعاب الرياضية.

ويضم الكورنيش العديد من المرافق الرياضية مثل ملاعب كرة القدم وكرة السلة ومناطق الألعاب للأطفال، إضافة إلى الحدائق والمسطحات الخضراء، مجهزة بمناطق جلوس وأماكن للشواء، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للمواطنين والمقيمين.

ويمثل كورنيش الخُبر وجهة مثالية لمن يبحث عن الترفيه والاستجمام في بيئة طبيعية خلابة، وذلك لتنوع مرافقه وأنشطته الترفيهية بمتابعة من بلدية الخُبر التي تعكف على تطوير الواجهة البحرية ضمن إستراتيجيتها لتحويلها إلى وجهة سياحية جاذبة، تتميز بموقعها المطل على ساحل الخليج العربي مع توفير جميع الخدمات والمرافق اللازمة.