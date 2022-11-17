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كورنيش جازان يبتلع طفلة وأمّها

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 17 نوفمبر 2022 - 4:56 صباحًا

المناطق_جازان

تسجيل حالتي غرق لأمّ  وطفلتها غرقاً في الكورنيش الجنوبي بمنطقة جازان.

وباشر حرس الحدود في قطاع الموسم بمنطقة جازان حالة غرق المرأة وطفلتها بمنطقة خطرة غير صالحة للسباحة، إثر انزلاقهما من الرصيف، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويجعل الطفلة شفيعة لوالديه

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 17 نوفمبر 2022 - 4:56 صباحًا
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asmaa

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