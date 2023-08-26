كورونا حول العالم.. أكثر من 694 مليون إصابة والوفيات تتجاوز 6.9 ملايين

أظهر موقع الإحصاء العالمي “Worldometer” أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” حول العالم بلغ أكثر من 694 مليون حالة، بزيادة تقدر بمليونَي إصابة و9 آلاف حالة وفاة خلال شهر أغسطس الجاري، فيما تخطّت حصيلة الوفيات 6 ملايين و910 آلاف حالة حول العالم، حتى صباح اليوم السبت.