كورونا حول العالم.. الإصابات ترتفع إلى أكثر من 629.7 مليونا

المناطق_متابعات

ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 629.7 مليونا.

إصابات كورونا

وبلغت حصيلة إصابات كورونا العالمية ،اليوم السبت، نحو 629 مليونا و740 ألفا و541 إصابة، بحسب ماذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.

وفيات كورونا العالمية

وبلغ إجمالي الوفيات كورونا حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و587 ألفا و818 وفاة.

الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.8 مليون.

الدول الأكثر وفيات جراء فيروس كورونا

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و70 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ687 ألفا و962 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 529 ألفا و8 وفيات.