كوريا الجنوبية تتأهل لنصف نهائي أمم آسيا

وأقيمت مباراة أستراليا ضد كوريا الجنوبية على استاد الجنوب ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر.

وافتتح المنتخب الأسترالي التسجيل في الدقيقة 42 عن طريق جودوين ثم تعادلت كوريا الجنوبية بضربة جزاء قاتلة من هوانج هي تشان في الدقيقة 90+6.

ولجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

ونجح سون في تسجيل الهدف الثاني لكوريا الجنوبية في الدقيقة 104.

وشهدت الدقيقة 105+4 (الشوط الإضافي الأول) إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب أستراليا إيدين أونيل.

كوريا الجنوبية تضرب موعدا مع الأردن

وبهذه النتيجة، يواصل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في أمم آسيا، ليضرب موعدًا مع الأردن في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

ويحلم الكوريون بالعودة لمنصات التتويج بلقب آسيا منذ آخر تتويج عام 1960.

تفاصيل المباراة:

دخل منتخب إستراليا المباراة بتشكيلة مكونة من: “ماثيو رايان، ناثانيال أتكينسون،هاري سوتار، كي رويلز، عزيز بيهيتش، جاكسون إيرفاين، كيانو باكوس، كونور ميتكالف، كريج جودوين، مارتن بويل، ميتشل ديوك”.

وجاء تشكيل كوريا الجنوبية: “جو هيون وو، كيم يونج جوون، سيول يونج وو، كيم مين جاي، كيم تاي هوان، بارك يونج وو، لي كانج اين، هوانج هي تشان، هوانج اين بيوم، سون هيونج مين، تشو جوي سونج”.

لم تشهد الدقائق الأولى من المباراة أي خطورة، حيث انحصر اللعب في وسط الميدان.

وشهدت الدقيقة 14 أولى المحاولات بعد تسديدة من كيم يونج جوون من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته وصلت سهلة إلى أحضان حارس أستراليا.

في الدقيقة 17 رد كونور ميتكالف لاعب أستراليا بتسديدة يسارية مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب.

وكاد أن يهز منتخب أستراليا في الدقيقة 17 شباك كوريا الجنوبية بعد تسديدة صاروخية من كريج جودوين ولكن الحارس دافع عن عرينه وتصدى لها ببراعة قبل أن يتابعها كونور ميتكالف بتسديدة أخرى ولكن ذهبت بعيدة عن المرمى.

وجاءت الدقيقة 32 لتشهد الهدف الأول لصالح كوريا الجنوبية عن طريق هوانج هي تشان ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

واستمر التعادل السلبي مُسيطر حتى الدقيقة 42 والتي شهدت الهدف الأول لمنتخب إستراليا بعد عرضية متقنة قابلها جودوين بتسديدة على الطائر بقدمه اليسرى على يمين الحارس داخل شباك كوريا الجنوبية، لتصبح النتيجة 1-0.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم أستراليا على كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 53 كاد أن يضرب منتخب أستراليا الهدف الثاني بعد رأسية من مارتن بويل رأسية ولكن حارس كوريا تصدى لها قبل أن يتابعها مرة أخرى بتسديدة ولكن الأخير تصدى لها مجددا وتابعها ميتشل ديوك بتسديدة صاروخية ولكن كرته علت العارضة.

وضغط منتخب كوريا الجنوبية بقوة بحثا عن هدف التعادل ولكن بدون جدوى.

وأهدر المنتخب الأسترالي هدفا في الدقيقة 84 بعد رأسية من ديوك كادت أن تعانق الشباك ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب.

وفي اللحظات القاتلة، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 90+4.

ونجح هوانج هي تشان في تسجيل ضربة الجزاء ببراعة، ليتعادل المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 1-1.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بين أستراليا وكوريا الجنوبية بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم المنتخبان إلى أشواط إضافية.

وقلب سون الطاولة على أستراليا في الشوط الإضافي الأول بعدما سجل الهدف الثاني لكوريا الجنوبية بعدما نفذ ضربة حرة وسدد كرة مقوسة سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس داخل الشباك، لتتحول النتيجة إلى 2-1.

ولم تتوقف الإثارة عند ذلك، ففي الدقيقة 105+4 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب أستراليا إيدين أونيل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وحافظ المنتخب الكوري الجنوبي على تقدمه بنتيجة 2-1 حتى نهاية المباراة، ليخطف تذكرة العبور إلى نصف نهائي أمم آسيا.