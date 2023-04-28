كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى جميع أنحاء السودان

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، رفع مستوى التحذير من السفر إلى جميع أنحاء السودان إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير من السفر الحكومي ذي المستويات الأربعة، اعتبارا من يوم 29 أبريل الجاري.

وقالت الوزارة: “من الضروري حظر الزيارات والإقامة في السودان، نظرا لاستمرار اضطراب الوضع السياسي والأمني في السودان، وسط تزايد عدد الضحايا واللاجئين بسبب الأعمال العنيفة بين الجيش السوداني والمجموعة شبه العسكرية المعارضة”، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية لديها نظام للتحذير من السفر يضم 4 مستويات، وهي: المستوى الأول (الأزرق)، ويدعو إلى “اتخاذ الحذر”، والمستوى الثاني (الأصفر)، ويدعو إلى “الحذر الشديد”، ويضم المستوى الثالث (الأحمر) “التوصية بالمغادرة”، والمستوى الرابع (الأسود) “حظر السفر”.

كانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إعادة 28 مواطنا جوا من السودان.

ومنذ 15 أبريل الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.