كوريا الجنوبية.. فتح تحقيق في مزاعم سرقة السيدة الأولى لأطروحة الماجستير

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أطلقت جامعة “سوكميونغ” الكورية الجنوبية تحقيقا في مزاعم سرقة أدبية متعلقة برسالة درجة الماجستير للسيدة الأولى كيم كيون-هي في التعليم الفني.

وصرحت رابطة خريجي الجامعة، بأن الجامعة بدأت تحقيقا في قضية كيم، في منتصف ديسمبر، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تظهر النتيجة النهائية للتحقيق في منتصف مارس إذا تمت مراعاة اللوائح ذات الصلة التي تتطلب نتيجة في غضون 90 يوما من بدء التحقيق.

وتتعرض كيم لادعاءات بأنها سرقت الأطروحة، التي قدمتها في عام 1999 إلى كلية الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير.