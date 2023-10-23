كوريا الشمالية تتهم واشنطن بالتحريض على الصراع بين إسرائيل و«حماس»

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اتهمت بيونغ يانغ، اليوم (الاثنين)، واشنطن بأنها تقف وراء الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، قائلة إن الولايات المتحدة مسؤولة «بالكامل» عن هذه المأساة.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ وجهت ذلك الاتهام في أعقاب جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة إلى إسرائيل، التي أكد خلالها مجدداً دعمه لإسرائيل، وأدان الانفجار المميت الذي وقع في مستشفى في غزة من قِبَل ما وصفها بـ«الجماعة الإرهابية».

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن «الولايات المتحدة هي التي تقود الوضع في الشرق الأوسط، وإن معركة الذبح الضخمة في الشرق الأوسط تزداد حدة بسبب التحريض المتحيز والمتعمد من جانب الولايات المتحدة».

واعترضت كوريا الشمالية على استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي يدعو إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت الولايات المتحدة قد عارضت القرار بسبب أن المشروع لم يشر إلى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وانتقدت بيونغ يانغ كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب التصويت، قائلة إن واشنطن «قضت تماماً على فرصة صغيرة لمنع تدهور الوضع في الشرق الأوسط»، في حين دعم الاتحاد الأوروبي الموقف مع «غياب استقلاله في الفكر والمبدأ».

وكانت كوريا الشمالية قد أدانت في وقت سابق من هذا الشهر إسرائيل في الصراع، قائلة إنه جاء «نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة» ضد الشعب الفلسطيني.