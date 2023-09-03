كوريا الشمالية تجري “محاكاة جديدة لهجوم نووي تكتيكي”

أجرت كوريا الشمالية أمس السبت “محاكاة جديدة لهجوم نووي تكتيكي” برؤوس حربية نووية وهمية مثبتة على صاروخي كروز بعيدي المدى أطلقا في البحر الأصفر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد في حين تفقد الزعيم كيم جونغ أون مصانع لتشييد السفن والذخيرة.