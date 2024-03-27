كوريا الشمالية ترفض أي اتصالات مع اليابان

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قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالية كيم يو جونج اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية سترفض أي اتصالات ومفاوضات مع اليابان.

وقالت كيم يو جونج، نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن عقد قمة بين اليابان وكوريا الشمالية “ليس أمرا يشكل أهمية” لبيونج يانج.

وكانت كيم يو جونج قد قالت في بيان أمس الاثنين إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعرب عن رغبته في اللقاء بشكل شخصي مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في أقرب وقت ممكن.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتبه في طوكيو اليوم الثلاثاء إنه سيمتنع عن الرد عن التصريحات الفردية، مضيفا “سنواصل جهودنا لحل القضايا العالقة وفقا لسياستنا الحالية”.

وفي بيان أمس الاثنين، ضغطت كيم يو جونج من أجل الحصول على تنازلات من اليابان بشأن قضية اختطاف بيونج يانج لمواطنين يابانيين.