كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه اليابان.. وتحديد مكان سقوطه

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أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، ما أسمته قوات خفر السواحل الياباني صاروخا باليستيا، بحسب نبأ عاجل للعربية.

وذكرت وسائل إعلام أن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي سقط خارج نطاق الأراضي اليابانية حسب “رويترز”.

وقبل يومين، أعلن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدًا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق صاروخ مر عبر الأجواء اليابانية.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد صوب ساحلها الشرقي.

من جهته، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا.

ونقلت وسائل إعلام أن اليابان أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا في اتجاهها ، وأطلقت تحذيرًا إلى السكان بالذهاب إلى الملاجئ على الفور.