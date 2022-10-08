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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه اليابان.. وتحديد مكان سقوطه

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أكتوبر 2022 - 8:58 مساءً

المناطق ـ متابعات

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، ما أسمته قوات خفر السواحل الياباني صاروخا باليستيا، بحسب نبأ عاجل للعربية.

وذكرت وسائل إعلام أن صاروخ كوريا الشمالية الباليستي سقط خارج نطاق الأراضي اليابانية حسب “رويترز”.

وقبل يومين، أعلن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدًا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق صاروخ مر عبر الأجواء اليابانية.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي، في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد صوب ساحلها الشرقي.

من جهته، قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا.

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ونقلت وسائل إعلام أن اليابان أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا في اتجاهها ، وأطلقت تحذيرًا إلى السكان بالذهاب إلى الملاجئ على الفور.

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أكتوبر 2022 - 8:58 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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