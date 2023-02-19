كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيًا عابرًا للقارات.. والبيت الأبيض يندد

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قالت الحكومة اليابانية: إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، اليوم (السبت)، وحلق لمدة 66 دقيقة ومن ثَمّ سقط في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة.

وهددت كوريا الشمالية أمس (الجمعة)، برد قوي في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية سنوية، كجزء من الجهود المبذولة لدرء التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونغيانغ.

من جانبه، ندد البيت الأبيض بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن اليابان وكوريا الجنوبية.