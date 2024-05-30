كوريا الشمالية تطلق وابلا من الصواريخ الباليستية باتجاه مياهها الشرقية

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أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، وابلا من الصواريخ الباليستية باتجاه بحرها الشرقي، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي. جاء ذلك بعد أيام من فشل محاولة بيونغ يانغ في إطلاق قمر صناعي مخصصا لأغراض التجسس العسكري، وهي المحاولة التي لا تزال تثير إدانة شديدة من معظم المجتمع الدولي.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية حوالي 10 مقذوفات – يبدو أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى – من منطقة قريبة من عاصمتها، بيونغ يانغ.

وأضافت الهيئة أن الصواريخ المشتبه بها حلقت لمسافة حوالي 350 كيلومترا قبل أن تهبط في المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وقالت إن الجيش الكوري الجنوبي كثف عمليات المراقبة عن كثب، ويتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان.

وأصدر خفر السواحل الياباني تحذيرا بشأن السلامة البحرية بسبب عمليات الإطلاق الكورية الشمالية، وطالب السفن بتوخي الحذر إذا عثرت على أي أجسام سقطت في البحر.

وعبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين عن اعتقاده بأن الصواريخ المشتبه بها سقطت في المياه الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار.

وأضاف: “طوكيو تدين بشدة عمليات الإطلاق الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات مجلس الأمن”.

وتزايدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية في الأشهر الماضية مع تكثيف بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية، والمناورات العسكرية المشتركة التي تجريها كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة واليابان.

وجاء إطلاق الخميس بعد أن أطلقت كوريا الشمالية مئات البالونات التي تحمل قمامة باتجاه سول منذ الثلاثاء ردا على نشطاء كوريين جنوبيين أطلقوا منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود.