كوريا الشمالية تعلن نجاح عملية إطلاق “قمر اصطناعي للتجسس العسكري”

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أعلنت كوريا الشمالية أنها وضعت بنجاح في المدار قمراً اصطناعياً للتجسّس متحدّية بذلك قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تقنيات الصواريخ البالستية، في خطوة دانتها بشدّة طوكيو وواشنطن.

وقالت وكالة الانباء الكورية الشمالية إن صاروخا يحمل القمر الاصطناعي انطلق ليل الثلاثاء من مقاطعة شمال فيونغان وحلق على طول مساره المحدد و”وضع بدقة قمر الاستطلاع الاصطناعي +ماليجيونغ-1+ في مداره”.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في وقت سابق أنه “رصد عند الساعة 13,43 ت غ ما يفترض أنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري”.

وأوضحت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي أنّها بصدد تحليل عملية الإطلاق هذه، مشيرة إلى أنه يتعذّر عليها في الحال تأكيد ما إذا وُضع القمر الاصطناعي في المدار.

واعتبرت رئاسة الأركان ان عملية الإطلاق “تشكّل استفزازاً يخرق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وندّدت طوكيو وواشنطن بعملية الإطلاق هذه.