كوريا الشمالية: سنبقى دائما في خندق واحد مع الجيش والشعب الروسيين

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أكدت كيم يو جونغ، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، أن روسيا ستحرق الأسلحة التي تفاخر بها واشنطن والغرب عن بكرة أبيها، وشددت على أن بلادها ستبقى دوما مع روسيا في خندق واحد.