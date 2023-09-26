“كوكاكولا” تكشف عن أول مشروب يتم تطويره عبر الذكاء الاصطناعي

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن أول مشروب يتم تطويره عبر الذكاء الاصطناعي.

وذكرت أن شركة كوكاكولا أطلقت إصدارا محدودا من المشروبات الغازية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبينت أن الشركة وصفته بأنه أول نكهة ذات الطعم المستقبلي، حيث كان عبارة عن عمليتين أولاهما هي فهم ما يتخيله المتستهلكون في الأذواق المستقبلية، والثانية تحليل هذه المعلومات عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وأفادت بأن المشروب يأتي في أصناف عادية وخالية من السكر، حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي في تغليف العبوة من الخارج.