كولر يكشف خطة الأهلي ضد ريال مدريد.. ويعلق: سنحاول إيقاف فينيسيوس

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة المارد الأحمر ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سنحاول إيقاف فينيسيوس

وقال كولر في المؤتمر الصحافي: “سنحاول إيقاف فينيسيوس لكنه سريع جدًا لهذا السبب، سيكون من المهم جدًا محاولة تمييزه بلاعبين، وأن الجناح ينخفض ​​ويساعد الظهير هذا بالطريقة، سيتعين علينا منعه من أن يكون ناجحًا فرديًا وسنبذل قصارى جهدنا حتى نتمكن من إيقافه”.

وواصل مارسيل: “سنحظى بفرصنا ريال مدريد لديه فريق، إنه ناد تاريخي، ولن تؤثر الإصابات عليهم، من يأتي ليحل محل المصاب سيفعله، ويقم بعمل جيد للغاية، يكون الفوز مـمكنًا إذا ركزنا على فرصنا”.

خطة الأهلي ضد المرينجي

وعن خطته ضد المرينجي، أضاف: “لا يجب أن نبقى وراءهم وننتظرهم وندافع وحدنا، وعلينا أن نذهب للكرة بثقة ونهاجم لم نخسر أي شيء اللعبة حتى الآن وسيكون هذا اختبارًا مهمًا، فهم المرشحون وسنسـتعد جيدًا قدر الإمكان “.

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