كومباني يقترب من قيادة بايرن ميونخ

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ذكر تقرير إعلامي أن نادي بايرن ميونخ في مفاوضات متقدمة مع فينسنت كومباني لتدريب الفريق، وأن توقيع عقد مع المدرب البلجيكي قد يتم مطلع الأسبوع.

وذكرت شبكة “سكاي” أن من المقرر أن يمتد عقد كومباني حتى 2027 مع بايرن خلفا لتوماس توخيل.

وأيضا يجب على بايرن ميونخ تسوية المبلغ المالي الذي سيدفعه لنادي بيرنلي، الذي يدربه كومباني منذ عام 2022 حيث أن لديه عقدا يمتد حتى 2028.

وتوقعت شبكة “سكاي” أن يدفع بايرن مبلغا محتملا تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون يورو (8ر10 مليون دولار إلى 2ر16 مليون دولار).

وأضاف التقرير أن كومباني تحدث مع ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ للشؤون الرياضية وكريستوف فريوند، المدير الرياضي.

وكان أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ، يفضل عودة هانزي فليك، الذي قاد الفريق للتتويج بسبعة ألقاب في 2020 و2021. ولكن يبدو أن هذا الأمر بات مستبعدا حيث يستعد فليك لتدريب برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز.

وأصبح مدافع هامبورغ ومانشستر سيتي السابق مثار تكهنات مطلع هذا الأسبوع، بعد أن فشل بايرن في التعاقد مع مدربين آخرين وأكثر شهرة خلال الأسابيع الماضية.

وقال تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، ويوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، ورالف رانجنيك، مدرب منتخب النمسا، إنهم سيستمرون في مناصبهم الحالي، كما لم يسمح لأوليفر جلاسنر بالرحيل عن كريستال بالاس، بينما قرر توخيل عدم الاستمرار مع الفريق على الإطلاق.

وقاد كومباني فريق بيرنلي للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له ولكن الفريق لم يتمكن من البقاء هذا الموسم، حيث احتل المركز الثاني من القاع.