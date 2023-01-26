كويكب يعبر الأرض مساء اليوم ولا خطر حال اصطدامه

تشهد الكرة الأرضية مساء اليوم الخميس عبور كويكب مكتشف حديثاً يسمى 2023 BU من على ارتفاع 3.500 كيلومتر فقط فوق أمريكا الجنوبية داخل حزام الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض، وهو يتحرك بسرعة 9.3 كيلومتر بالثانية.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة أنه استنادًا إلى أحدث حسابات المدار عالية الدقة تم التأكيد بأنه لن يصطدم بالأرض في المستقبل القريب، وأنه حال اصطدامه لا يمثل خطورة.

وأبان أبوزاهرة أن الكويكب يبلغ قطره 5 أمتار ما يعني أنه صغير جدًا وفقًا لمعايير الكويكبات القياسية وهو غير مرئي بالعين المجردة عند اقترابة إذ سيبلغ لمعانه الظاهري نحو (+17.7)، وفي حال افتراض أنه في مسار اصطدام فسوف يصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض.

وأشار إلى أن عبور مثل هذه الكويكبات بالقرب من الأرض يكشف عن المزيد من طبيعة تكوينها فهي مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي وتحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة والتى تخبر عن المزيد عن أصل كوكب الأرض.