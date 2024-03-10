كيرتين هوسبيتاليتي تُعلن عن منتجعها الجديد “ذا هاوس أوربان إيكو” بالرياض

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أعلنت كيرتين هوسبيتاليتي، بالشراكة مع شركتي التطوير العقاري ركاز ورافال وبدعمٍ من وزارة السياحة السعودية، عن إطلاق مشروعها الجديد، منتجع ذا هاوس أوربان إيكو في قلب العاصمة السعودية الرياض. ويرسي المنتجع الفريد مفهوماً جديداً حول أنماط العيش الحضرية الصديقة للبيئة؛ حيث يضم مجموعة من أفضل مرافق الترفيه والعافية والعمل وسط بيئة فاخرة ومستدامة.

كيرتين هوسبيتاليتي الرائدة في مجال أنماط العيش المتكاملة

كيرتين هوسبيتاليتي هي شركة إدارة وتشغيل فنادق عالمية تشتهر بمنهجيتها المبتكرة حول أنماط العيش المتكاملة، وتتوزع مشاريعها المميزة في العديد من الدول، ويبرز كل منها بتصميم يعكس ثقافة وقيم المجتمع الموجودة فيه. كما تمتلك العلامة محفظة متنوعة تشمل الفنادق والمساكن الفاخرة ووجهات نمط الحياة المصممة حسب الطلب، مما يرسخ مكانتها في طليعة الشركات التي توفر مساحات تجمع بين العمل والمعيشة والترفيه وفق أعلى معايير الانسجام.

منتجع ذا هاوس أوربان إيكو الصديق للبيئة يمزج بين الأناقة الحضرية والوعي البيئي

وقالت مارلوس كنيبنبيرغ الرئيس التنفيذي لمجموعة كيرتين هوسبيتاليتي” يتميز المنتجع الجديد بموقعه الفريد في قلب مدينة الرياض، ويرسي معياراً جديداً حول نمط العيش الصديق للبيئة؛ حيث يمزج بين نمط الحياة المستدام والمشهد النابض بالحياة في المدينة. ويوفر المنتجع مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تلبي مختلف الاحتياجات، بما في ذلك مساحات عمل خارجية وحيوية تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.”

وتشكّل تجارب العافية ركيزة أساسية في المنتجع، حيث يضم قائمة واسعة من علاجات السبا المميزة ومرافق عافية شاملة تقدم مجموعة من الجلسات العلاجية. كما يمثل المنتجع الخيار الأمثل للإقامات القصيرة والتجمعات غير الرسمية والإقامات بهدف العمل نظراً لبيئته المفعمة بالهدوء والباعثة على الاسترخاء، مما يجعله وجهة مثالية تعكس مفاهيم نمط الحياة الحضرية الفاخرة التي تترافق مع أعلى مستويات الوعي البيئي.

مفهوم مبتكر للمنتجعات الحضرية الصديقة للبيئة

يبرز منتجع ذا هاوس أوربان إيكو الرياض بوصفه واحة حضرية مستدامة وفريدة من نوعها وسط المشهد النابض بالحياة للمدينة. ويجسد المنتجع جوهر نمط الحياة الواعي بيئياً مع توفير خدمات ومرافق فاخرة. ويهدف إلى:

تعزيز الواحات الخضراء والحفاظ عليها: يهدف المنتجع إلى إنشاء وجهة متكاملة للمسافرين الدوليين والسكان المحليين.

يهدف المنتجع إلى إنشاء وجهة متكاملة للمسافرين الدوليين والسكان المحليين. الجمع بين المرافق الترفيهية ومساحات ممارسة الأعمال: يقدم المنتجع مزيجاً متنوعاً من المرافق التي تلبي مختلف الاحتياجات، بما في ذلك مرافق العافية وممارسة الأعمال.

يقدم المنتجع مزيجاً متنوعاً من المرافق التي تلبي مختلف الاحتياجات، بما في ذلك مرافق العافية وممارسة الأعمال. تجارب استثنائية:

يقدم المنتجع تجارب طعام تفاعلية بالتعاون مع نخبة من الطهاة المحليين تتيح للضيوف مشاهدتهم أثناء تحضير الأطباق. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم تجربة طهو متنوعة تجمع بسلاسة بين المطاعم والمساحات المخصصة للفعاليات.

مشاريع تنسجم مع رؤية المملكة 2030

يعكس منتجع ذا هاوس أوربان إيكو الرياض رؤية المملكة 2030 بشكل واضح، ويساهم في استكشاف آفاق التنمية الحضرية المستدامة. كما ينسجم تصميم المنتجع وخدماته الصديقة للبيئة مع مبادئ رؤية المملكة 2030، ليمنح ضيوفه تصورات حول مستقبل الحياة الحضرية في المنطقة.

خطط التوسع

يساهم المنتجع بإحداث نقلة نوعية في مفهوم الاستدامة بوصفه ملاذاً طبيعياً في قلب مدينة الرياض النابضة بالحياة، مما يميزه عن باقي المنتجعات الطبيعية التقليدية خارج المدن. وتتضمن خطط مجموعة كيرتين هوسبيتاليتي، التي بدأ تنفيذها من الرياض، توسيع نطاق حضورها في مختلف المناطق الحضرية السعودية، الأمر الذي يعكس التزامها المستمر بتوفير خيارات ضيافة صديقة للبيئة ضمن تلك المناطق.

توحيد الجهود لتعزيز الابتكارات في قطاع الضيافة من خلال المزيد من الشراكات المبنية على الالتزام

تسعى كيرتين هوسبيتاليتي، بشراكة استراتيجية مع شركتي التطوير العقاري ركاز ورافال ودعم وزارة السياحة، إلى إرساء مفاهيم مبتكرة وصديقة للبيئة ضمن قطاع الضيافة الحضرية. ويساهم منتجع ذا هاوس أوربان إيكو الرياض في تحقيق هذه المساعي والوصول إلى مستقبل مستدام.

ويلعب الدعم الملحوظ الذي تقدمه وزارة السياحة دوراً في توفير التوجيهات الإرشادية لضمان تلبية المشروع لأهداف السياحة الوطنية والاستدامة، فضلاً عن تعزيز تأثير المنتجع على المجتمع المحلي والبيئة، والترويج للوجهة كنموذج للتنمية الحضرية الصديقة للبيئة في المملكة.

وتتميز ركاز للتطوير العقاري، التي يقودها خالد القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بتنفيذ مشاريع مبتكرة من شأنها تعزيز التكامل المجتمعي والقيم البيئية بشكل ملحوظ. كما تلتزم الشركة دوماً بشعار “نعتلي القمم”، ما ينطبق على مشروع المنتجع، الذي يمثل بوابة دخولها لقطاع الضيافة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال القحطاني: “نحن على ثقة تامة بالدور الهام الذي تلعبه الشراكات، ويتماشى هذا التعاون بسلاسة مع استراتيجية ركاز التوسعية لدوره في تعزيز شراكاتنا مع جهات مرموقة، مثل كيرتين هوسبيتاليتي ورافال. كما يؤكد هذا التعاون سعينا المتواصل للاستفادة من التطور الملحوظ لقطاع المشاريع العقارية في المملكة بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الطموحة. وندرك أيضاً أن المنتجع الصديق للبيئة يمثل ملاذاً فريداً ضمن قطاع الضيافة بفضل موقعه المميز كواحة طبيعية”.

وتكرس رافال للتطوير العقاري، بقيادة إلياس أبو سمرة، الرئيس التنفيذي للشركةصاحبة المشاريع الرائدة، بما في ذلك برج رافال ورافال ريزيدينس جهودها لتطوير المجتمعات المميزة في الرياض. ومن جانبه، قال أبو سمرة: “تسلط الشراكة مع مجموعة كيرتينهوسبيتاليتيالضوء على خبرتها الواسعة في توفير تجارب أنماط حياة استثنائية”.

كيرتينهوسبيتاليتي: المجموعة الرائدة في قطاع الضيافة السعودي

تشمل مبادرة ذا كوليكتف التي أطلقتها المجموعة تنفيذ أكثر من 22 مشروعاً، مما يدل على أنها أحد الاستثمارات الناجحة ضمن قطاع الضيافة السعودي. وتسلط هذه المبادرة الضوء على التزام مجموعة كيرتين هوسبيتاليتي بتوسيع نطاق مشاريعها في السعودية، وتؤكد على دورها المهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة في المنطقة.