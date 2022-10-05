كيفية الفحص الذاتي للكشف عن سرطان الثدي في المنزل؟

قال الدكتور متعب الفهيدي، استشاري أورام الثدي، إن هناك العديد من الخطوات التي يقيم بها السيدة لمعرفة الإصابة بمرض سربطان الثدي.

كيفية الفحص الذاتي للكشف عن سرطان الثدي

وأضاف الفهيدي خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” المذاع عبر قناة “السعودية” أنه يجب على السيدة بعد انتهاء فترة الدورة الشهرية الإطلاع على الثدي ومتابعة وجود أي ملاحظات غريبة طرأت عليه، للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.

وتابع: أن هناك بعض السيدات من لديها حجم ثدي أكبر من الآخر وهذا طبيعي لا مشكلة فيه، كما أن الفحص المنزلي الشهري للسيدات للثدي لا يحتاج لزيارة الطبيب.

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