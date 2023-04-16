كيف استعد رونالدو لديربي الهلال والنصر؟

الهلال يستعد لمواجهة النصر في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن لكرة القدم.

ويسعى الهلال للعودة إلى طريق الانتصارات قبل نهائي آسيا، بينما يأمل النصر في مواصلة مطاردة الاتحاد، من أجل العودة لصدارة الترتيب من جديد.

وتحت الأمطار، واصل نجوم النصر وبينهم كريستيانو رونالدو، استعداداتهم لمواجهة الهلال مساء الثلاثاء، اشتمل تدريب العالمي على التمارين اللياقية التمارين التكتيكية، بالإضافة إلى مناورة كاملة على الملعب.

وأظهرت صور النصر الرسمية في أكثر من لقطة، سعادة كريستيانو رونالدو في تدريبات العالمي، وحماسه الشديد قبل مواجهة الهلال وصيف مونديال الأندية الأخير، ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الهلال رابعًا برصيد 46 نقطة قبل مواجهة الثلاثاء، فيما يسعى النصر لتحقيق الفوز في أول مواجهة بدون مدربه جارسيا.