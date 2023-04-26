كيف تحمي بياناتك عبر واتساب من السرقة

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يمكن من خلال عدة خطوات بسيطة أن تحمي نفسك ودردشاتك من فضول وتجسس الآخرين عليك.

وأول وأهم خطوة في هذا المجال هي تسجيل الخروج من التطبيق بعد الانتهاء من استخدامه عبر WhatsApp Web سواء على الكمبيوتر العادي أو اللابتوب أو اللوحي، ولا تبقي تطبيق واتساب مفتوحا سوى على هاتفك.

تسجيل الخروج

ومن خلال الذهاب إلى قائمة إعدادات التطبيق على الهاتف يمكنك أن تعرف متصفحات الانترنت التي سجلت الدخول منها إلى التطبيق عبر موقع WhatsApp Web وتاريخ الدخول أيضا، ومن هناك أيضا يمكنك تسجيل الخروج من التطبيق من كل الأجهزة الأخرى التي استخدمتها.

معلومات تقنية

وذكرت مواقع تقنية أنه يمكنك تسجيل الخروج من تطبيق واتساب على الكمبيوتر WhatsApp Web من خلال المتصفح مباشرة، حسب “sawtbeirut”.

ومن أهم النصائح، استخدام كلمة سر لفتح هاتفك دائما، ولا تجعل فتحه واستخدامه ممكنا بدون إدخال كلمة السر. ومن المهم أيضا أن تفكر مليا قبل ترك هاتفك واسرارك وخصوصياتك بين يدي غيرك حتى من تثق بهم تماما.