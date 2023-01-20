كيف تعالج الجروح والحروق البسيطة ومتى تحتاج طبيباً؟ (صور)

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نُصاب جميعاً بالجروح بين وقت وآخر؛ منها البسيطة السطحية بآلات كالسكين أو الموسى، أو الكبيرة العميقة في طبقات الجلد وما تحتها بآلة حادة أو بالاصطدام بجسم صلب مدبب.

وهناك جروح نافذة في الصدر والتي قد تصل للقلب والرئتين، أو الأحشاء أو المخ أو أقل كمفاصل الجسم الكبيرة، وتختلف طرق علاج كل جرح حسب مكانه وخطورته.

نستعرض هنا طرق علاج الجروح البسيطة، وكيفية التعامل معها.