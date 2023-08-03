كيف تغيرت حياته من طالب مبتعث إلى مدمن مخدرات؟.. إليك القصة

أجرت قناة “السعودية” مقابلة تلفزيونية مع أحد الأشخاص الذين سلكوا طريق إدمان المخدرات.

وقال المدمن إنه كان يدرس بالجامعة قبل تناوله لهذه المواد السامة، وكان يحبه الجميع من زملائه ومدرسيه في الجامعة.

وأضاف أنه كان دائما مكتئب بسبب بعده عن أهله للدراسة في الجامعة، حيث كان يفضل الجلوس وحيدا بعيدا عن الجميع.

وأوضح أنه سلك طريق الإدمان عندما رأى أحد أقاربه سعيدا، فسأله عن سبب ذلك فدله على جرعة من المخدرات.

وأشار إلى أنه كان يرفض في البداية، لكنه مع إصرار هذا الشخص عليه قبل وبدأ يخطو نحو المواد السامة.

وبين أن المخدرات هي مواد سامة تجعل الإنسان يفكر بعمل أشياء غير طبيعية، ويقوم بتصرفات منافية للآداب العامة.

ونصح جميع الطلاب بأن يلتزموا بدراستهم ودروسهم الجامعية، وأن يبتعدوا عن هذه الآفة السامة والضارة للفرد والمجتمع.