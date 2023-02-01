كيف تقي نفسك من خطر الأدوات الحادة أثناء إعداد الطعام؟

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قدّمت هيئة الصحة العامة “وقاية”، مجموعة من التدابير الوقائية عند التعامل مع الأدوات الحادة في أماكن إعداد الطعام، ومنها التعامل بحذر مع السكاكين عند غسلها.

وأوصت الهيئة بالتعرف على الطريقة الآمنة لاستخدام السكاكين والأدوات الحادة والتدرب على استخدامها، واستخدام السكين المناسبة للأطعمة المراد تقطيعها أو للمهمة المراد القيام بها، والتقطيع على سطح مستقر وتجنب وضع السكاكين بالقرب من حافة أسطح العمل.

ونوّهت بعدم إعطاء الأطفال الأدوات الحادة أو الأواني الزجاجية عند تناول الطعام، وعدم ترك السكاكين متفرقة على أسطع العمل، وعدم تركها في أحواض الغسيل ليلاً لمنع التعرض للجروح عند استخدامه في الظلام.

كما شددت على تخزين السكاكين والأدوات الحادة على الحامل المغناطيسي المخصص لها، والابتعاد عن المحادثات الهاتفية أو مع أشخاص آخرين عند استخدامها، وإبعادها عن متناول الأطفال بوضعها في أماكن يصعُب الوصول إليها.

ولفتت إلى ضرورة استخدام القفاز المعدني عن التقطيع، وعدم حمل أدوات أخرى مع السكاكين أثناء العمل بها، وعند محاولة التقاط السكاكين عند سقوطها، وغسلها بالماء والصابون وتعقيمها بالماء الحار، وتخزينها بشكل آمن بعد الانتهاء من الاستخدام.