كيف تُنقذ مُصابًا بنوبة صرع ابتلع لسانه؟ (فيديو)

أجابت الدكتورة شريفة يوسف، أحصائي طب الطوارئ، عن سؤال كيف تُنقذ مُصابًا بنوبة صرع ابتلع لسانه؟، خاصة وأن مرضى الصرع ضمن الفئات المُعرضة لهذه الحالة باستمرار.

وقالت شريفة في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة السعودية: “بالنسبة لمرضى الصرع تكون الحالة عبارة عن إرتجاف الشخص، وهنا نعرف أنه يُعاني من نوبة، فإذا كان حوله أشخاص نبعدهم، نبعد عنه أي شيء حاد، ويكون على مستوى مسطح”.

وأضافت، أنه يجب أن يكون هناك قطعة قماش تحت رأسه، في حالة إذا جاءته نوبة الصرع إرجاع رأسة لا تصطدم بالأرض مباشرة، كما نقوم بقلب الشخص على جنبه، والتخلص من أي سوائل في فمه حتى لا نغلق مجرى لهواء.

وأشارت، أن النوبة تستمر حتى خمس دقائق، فإذا طالت المدة نستعين بالإسعاف لإنقاذه بشكل أفضل.

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