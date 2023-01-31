كيف ردت روسيا على رسالة بلينكن عبر سامح شكري؟

وفي مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الروسية، كشف لافروف أنه تلقى رسالة عبر شكري من بلينكن، الذي زار مصر، الاثنين وعقد فيها مباحثات.

وقال لافروف إن رسالة وزير الخارجية الأميركي تطلب من روسيا وقف “هذه الأفعال ( في أوكرانيا) من أجل إطلاق المفاوضات لا ترقى إلى مستوى مقترح جاد، وهذه هي الدعوة الوحيدة التي قدمها بلينكن”.

وأضاف: “نحن منفتحون على أي مقترحات جادة من أجل التسوية في أوكرانيا، لكن أؤكد أن كلمة مقترحات جادة يجب أن تشمل كل جوانب القضية”.

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، أنه تلقى رسالة من نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، عبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري الذي يزور موسكو حاليا.