كيف ستكون الأجواء خلال شهر ‎رمضان هذا العام؟.. خالد الزعاق يوضح

كشف خالد الزعاق، خبير الفلك والأرصاد الجوية، الأجواء المتوقعة خلال شهر رمضان المبارك، مُشيرًا أن نهاية الشهر الفضيل سيكون بداية الحر الفعلي.

وقال الزعاق، في حديثه بنشرة الرابعة المُذاعة على قناة العربية: “رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، فهو من الشهور العربية القديمة، سمي بذلك نسبة إلى رمض الأرض، إذا اشتدت حرارتها، فقد كان يقع في شدة الحر وقت التسمية”.

وأضاف: “يسمى بشهر الصوم وشهر الغفران وربيع الفقراء، كناية عن كثرة العطايا إلى الفقراء، خلال هذا الشهر كعطايا الربيع لنا، بشتى أنواع النباتات، فهو شهر المحبة والألفة، وله سلوكيات اجتماعية ونمط حياة مغاير عن الشهور الأخرى”.

وأكمل: “الصوم لي وأنا الذي أجزي، صدق الحديث وصح عنه، صوموا تصحوا قالها خير الورى، أول الشهر يحل موسم قران ثالث، والذي يصفه الأولون بقولهم قران ثالث ربيـــــع ذالف- في إشارة لنهاية الربيع”.

وأشار: “منتصف شهر رمضان لهذا العام يشهد هجرة الطيور عالميًّا، بينما تكون في نهايته بداية الحر الفعلي”.

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