كيف سجلت روسيا الحرب الأوكرانية في المناهج التاريخية؟.. إليك التفاصيل

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن تسجيل الحرب الأوكرانية في المناهج الدراسية بالمدارس الروسية.

وذكرت أنه على الرغم من أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تحسم بعد إلا أن روسيا بدأت بتدريس الحرب في التاريخ الروسي.

وبينت أن وزير التعليم قدم كتاب جديد يتناول تاريخ روسيا من عام 1945 إلى بداية القرن الواحد والعشرين، وضمن الوزير الحرب الروسية الأوكرانية كجزء أساسي من الكتاب الذي يشرح تاريخ روسيا.

وأفادت بأن الكتاب تناول ضم روسيا لجزيرة القرم، ومحاولة الروس نزع السلاح السوفيتي من أيدي الدول التي كانت تسيطر على قطع منه.