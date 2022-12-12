كيف سيبدو شكل العالم بعد 70 عاما؟.. الذكاء الاصطناعي يجيب (صور)

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استفاد باحثين في دراستهم لآثار التغير المناخي من نظام ذكاء اصطناعي مكنهم من التعرف على ما قد تبدو عليه مدن العالم بسبب هذه الظاهرة.

ويقول موقع “إنديا تايمز”، إن نظام الذكاء الاصطناعي المستخدم في هذه التجربة، أطلق عليه اسم midjourny، ومن خلاله تنبأ الباحثين بشكل مدن العالم الكبرى خلال 70 عاما من الآن، إذا ما تمكن من الكوكب التغير المناخي، وفشل العلماء في ايجاد حلول له.

ونظام الذكاء الاصطناعي المستخدم في هذا البحث، من تطوير فريق بحثي في شركة خبير بشؤون التغير المناخي في المملكة المتحدة، تدعى شركة Uswitch.

وقام نظام الذكاء الاصطناعي بضخ بيانات تكشف عما سيكون عليه شكل المدن الكبرى في العالم، إذا تجاوز درجة الاحتباس الحراري القدر الآمن الذي حددته منظمة الأمم المتحدة وهو 2 سيلزيوس، والنتائج شملت مشاهد مرعبة لمدن مثل موسكو، في حالة نجح العلماء في انقاذ الأرض من التغير المناخي، وأيضا في حالة السيناريو الأسوأ إذا فشلوا في ذلك.

موسكو، روسيا

وفيما يلي السيناريوهات الأفضل والأسوأ لبقية المدن الكبرى التي تنبأ بها الذكاء الاصطناعي، في حالة نجاح العلماء في انقاذ الكوكب من التغير المناخي، أو الحالة الأسوأ وهي الفشل في ذلك.

باريس، فرنسا

ريو دي جانيرو، البرازيل

طوكيو، اليابان

نيويورك، الولايات المتحدة