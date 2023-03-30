أجاب الدكتور مانع الشهراني، استشاري طب النوم، عن سؤال يقول: كيف نتعامل مع اضطرابات النوم في رمضان؟ .
وقال الشهراني، خلال ظهوره في قناة “العربية”: “مما يشتكي منه بعض الناس في شهر رمضان الكريم هو تأخر ساعة النوم البيولوجية، ولذلك قد يشتكي البعض من زيادة الوزن”.
وأضاف: “لتجنب حدوث هذه المضاعفات والشكاوى كانت النصائح المبنية على الأدلة العلمية والأبحاث كالتالي: الحرص على القسط الكامل من النوم في الليل بحيث تكون 4 ساعات ليلا وأكمال الباقي نهارا بحيب يكون 8 ساعات يوميا”.
وأكمل: “لتجنب زيادة الوزن يجب الحرص على تنظيم وجبتي الأفطار والسحور، قد يتخللها وجبة عشاء، مع تخفيف السكريات، وتحديد السعرات الحرارية”.
#حقنة | كيف نتعامل مع اضطرابات النوم في #رمضان؟
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#العربية_في_رمضان
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— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 30, 2023