أجاب الدكتور مانع الشهراني، استشاري طب النوم، عن سؤال يقول: كيف نتعامل مع اضطرابات النوم في رمضان؟ .

وقال الشهراني، خلال ظهوره في قناة “العربية”: “مما يشتكي منه بعض الناس في شهر رمضان الكريم هو تأخر ساعة النوم البيولوجية، ولذلك قد يشتكي البعض من زيادة الوزن”.

وأضاف: “لتجنب حدوث هذه المضاعفات والشكاوى كانت النصائح المبنية على الأدلة العلمية والأبحاث كالتالي: الحرص على القسط الكامل من النوم في الليل بحيث تكون 4 ساعات ليلا وأكمال الباقي نهارا بحيب يكون 8 ساعات يوميا”.

وأكمل: “لتجنب زيادة الوزن يجب الحرص على تنظيم وجبتي الأفطار والسحور، قد يتخللها وجبة عشاء، مع تخفيف السكريات، وتحديد السعرات الحرارية”.

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