كيف نحافظ على القوى العاملة التي تزداد عللها؟

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يقال عادة يجب عليك فهم السبب الجذري للمشكلة قبل أن تحاول حلها. لم أقتنع بذلك. خذ -مثلا- الاتجاه غير المتوقع لخروج الناس في المملكة المتحدة من القوى العاملة في الأعوام الأخيرة، أمر لم يحدث في الدول القريبة مثل فرنسا وألمانيا. أدى ذلك إلى نقاشات لا نهائية عن ماهية المشكلة. بدا الأمر بالنسبة لي كأنه أصبح نوعا من اختبار رورشاخ، حيث يعزو الناس الظواهر إلى أي مشكلة يعيشون في مواجهتها بالفعل، مثلا: التقشف، أو الاعتماد على الرعاية الاجتماعية، أو جيل طفرة المواليد الأثرياء. هنا، أنا أضم نفسي لهؤلاء، بعد أن جادلت بأن جزءا من اللوم يقع على الوظائف ذات الجودة الرديئة.

لكن يمكنك الاختلاف حول السبب الجذري لمشكلة ما، بينما تأتي بأفكار معقولة وعملية قد تحسن الأمر. هذه إحداها: المعالجون المهنيون، بل كثير منهم.

بغض النظر عن الأسباب، زاد عدد البريطانيين المرضى. بين 2021 و2022 تضاعف عدد المطالبين الجدد بإعانة الإعاقة بين من هم في سن العمل “في مختلف الأعمار (…) وفي معظم الحالات الرئيسة، من الأمراض النفسية إلى التهاب المفاصل وآلام الظهر”، كما قال الاقتصادي سام راي شودري، من معهد الدراسات المالية. بين 2015 و2022 ارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا وصفة طبية واحدة على الأقل للأدوية المضادة للاكتئاب في إنجلترا بنسبة 22 في المائة إلى 8.3 مليون. كذلك يزداد عدد الذين يقولون إنهم مرضى إلى درجة تمنعهم من العمل. كثيرون آخرون ليسوا على ما يرام، لكنهم لا يزالون يعملون حتى الآن على الأقل.

تجادل كيلي هيجنل، رئيسة سياسة العائلات والرعاية الاجتماعية والعمل في سيتيزن أدفايس، في مقال ينشر هذا الأسبوع بأن “الاستثمار المستدام في العلاج المهني” قد يحدث فرقا كبيرا. أعتقد أنها على حق.

المعالجون المهنيون مدربون في كل من الصحة الجسدية والعقلية، اللتين يجمعانهما مع منهجية عملية تركز على مساعدة الناس في التأقلم والعيش بشكل جيد، سواء كان ذلك عن طريق تغييرات مادية في منازل الأشخاص، أو إيصالهم بالمجموعات المجتمعية، أو مساعدتهم في مناقشة التغيرات في وظائفهم ليبقوا في العمل أو يعودوا إليه.

تقول جودي هول، معالجة مهنية في شيفيلد، “عندما تنظر إلى الصورة بشكل أوسع، تبدو النتائج أفضل”. تضيف، “نحن نركز كثيرا على الهدف. نضع أهدافا وخططا للرعاية، ونراجع ونحن نمضي قدما. نحن نبحث أين تريد أن تكون؟ هل يمكن تحقيق ذلك؟ هل نعمل لتحقيقه؟”.

يوجد نحو 41 ألف معالج مهني في المملكة المتحدة، يعمل معظمهم لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية. لكن أغلب الناس لا يتعاملون معهم حتى يصبحوا في حال ليست على ما يرام حقا، مثلا، قد يزورون أحد المعالجين إذا تم إخراجهم من المستشفى. هناك تحركات حديثة النشأة، لإدخال مزيد منهم في عيادات الممارسين العموميين، حتى يتسنى الوصول إليهم في وقت مبكر، مثلا عند توقفهم عن العمل لأول مرة.

تقول كارين أورمان، مديرة الممارسة والابتكار في الكلية الملكية للمعالجين المهنيين، “الدخول مبكرا في هذه المرحلة سيمنع الناس من الوجود في هذه الدورة، حيث يكونون في العمل وخارجه”. يوجد نحو 6500 عيادة للممارسين العموميين في إنجلترا، لكن يوجد حاليا 200 معالج مهني فقط ملحق بها.

جودي هول، في شيفيلد، هي جزء من خدمة الصحة العقلية المدمجة في عيادات الممارسين العامين. تصل هي وفريقها أيضا إلى الأشخاص بجميع أنواع الدعم الأخرى، من مستشاري المزايا إلى خدمة التوظيف.

مثلا، كانت امرأة عاملة نظافة في صالة ألعاب رياضية، لكن الصالة مزدحمة للغاية لدرجة أنها كانت تزيد من قلقها. ذهب معها شخص ما وساعدها في التحدث إلى صاحب العمل لاستكشاف ما إذا كان بإمكانها الانتقال إلى موقع مختلف أو مناوبة مبكرة. “حتى ذلك الحين، لم يكن صاحب العمل قد سمع عن التحدي الذي كان يواجهها”.

يمكن لأصحاب العمل الذين يرغبون في دعم موظفيهم التفكير في تعيين معالج مهني داخلي. تقول أورمان إن هذا نادر في القطاع الخاص، لكن لا يوجد سبب يمنع مزيدا من الشركات من القيام بذلك.

إحدى المشكلات هي العرض. مقارنة بـالبلدان الأخرى، يوجد في المملكة المتحدة في الواقع عدد كبير جدا من المعالجين المهنيين. فقط الولايات المتحدة واليابان وألمانيا لديها أكثر من ذلك، وفقا لبيانات الاتحاد العالمي للمعالجين المهنيين. لكنهم في 2019 كانوا لا يزالون مضافين إلى قائمة وزارة الداخلية “للمهن التي تعاني نقصا” لأن الدولة – عادة – لا تدرب عددا كافيا من الأشخاص لتلبية الطلب المتزايد.

وضع مزيد من المعالجين المهنيين في عيادات الممارسين العموميين لن يحل جميع مشكلات بريطانيا. لكن من المفيد إعطاء الناس بعض المساعدة عندما تبدأ معاناتهم، بدلا من الانتظار حتى ينهاروا فعليا. ينطبق ذلك على الاقتصاد أيضا.