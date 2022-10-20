كيف نحمي أطفالنا من الشذوذ الجنسي والمثلية؟.. استشاري أسري يجيب

وجه الدكتور عبدالرحمن العازمي، خبير الإرشاد الأسري والنفسي، مجموعة من النصائح المختلفة لأولياء الأمور من أجل التعامل مع الأبناء في ظل التطور الرهيب للتكنولوجيا، وعدم الدعوات الشذوذ الجنسي والمثلية عبر الإنترنت.

وأضاف عبدالرحمن العازمي، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه يجب على الأبناء والأمهات توضيح كافة الأسئلة المختلفة التي يعرضونها والرد بمنتهى الشفافية، حتى لا يجصل الأبناء على إجابات غير حقيقية ومضلل من خلال الإنترنت.

وتابع: أن يوم هناك العديد من الجلوس بين الأبناء والأمهات من أجل توضيح كافة الأمور المتعلقة بالشذوذ الجنسي والمثلية، وتأكيد عليهم أن مثل هذه الأمور تتنافى مع القيم المجتمعية والعادات التقاليد ويتنافى مع القيم الدينية.

وأشار خبير الإرشاد النفسي والإسري إلى، أن هناك العديد من الحملات الممنهجة والتي تدعو لجذب الأطفال من خلال الألعاب الإلكترونية، وبعض التطبيقات لنشر معلومات مغلوطة تؤثر على قناعات الطفل.

وأكد عبدالرحمن العازمي على أهمية عقد جلسات مختلفة مع الأبناء لتنيمة وعيهم وتحقيق الحقيقة لهم كاملة، لافتًا إلى أنه في حال أن الأم والأب غير متعلمين يجب التوجه بالطفل إلى طبيب أسري أو شخص مختص من أجل توعية الطفل حول أمور الشذوذ الجنسي والمثلية.