كيف نقلل من التعرق في الحر؟

يحتوي جسم الإنسان على 4 ملايين غدة عرقية ويتعرق دائما مع أن البعض لا يلاحظون ذلك، في حين يعاني آخرون من فرط التعرق.

والتعرق هو عملية فسيولوجية طبيعية ضرورية لتنظيم درجة حرارة الجسم. وقد يحدث أحيانا فرط التعرق أو يكون دائما. فكيف يمكن حل هذه المشكلة؟