كيف يؤثر موسم سهيل على درجات الحرارة؟.. “خالد الزعاق” يوضح

أوضح “خالد الزعاق” خبير الأرصاد والأحوال الجوية، كيفية تأثير موسم سهيل على درجات الحرارة.

وقال إن موسم سهيل هو من المواسم المفضلة عند العرب الأوائل، لأن مع طلوعه تنكسر حدة الحرارة.

وأضاف خلال حديثه في فقرة “تقويم” عبر قناة “العربية”، أن موسم سهيل ينعش البشر ويبرد الماء والهواء ويجعل الرياح الجنوبية الرطبة تهب فتكسر الحرارة.

وبين أن مدة موسم سهيل 52 يوما ويقسم إلى أربع نجوم، وينتظره سكان الصحراء.