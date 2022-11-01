كيف يتجنب الموظف الاستقالة الصامتة؟.. استشاري موارد بشرية يرد (فيديو)

قال رضوان الجلواح، مستشار الموارد البشرية والتسويق، أن كل الموظفين معرضين لمرحلة “الاستقالة الصامتة” بسبب الإجهاد، وهكذا يمكن تجنبها.

وأكد رضوان الجلواح، مستشار الموارد البشرية والتسويق، خلال ظهوره في برنامج سيدتي، الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية، أن التوازن المدروس مطلوب في العمل، لأن الشخص لا يعمل 8 ساعات يوميًا بشكل كامل، قد يبدأ بعدها أو يقدم أكثر منها.

وأضاف، أن الشخص يجب أن يُعطي كل شيء حقه، يجب أن يُعطي العائلة حقها، والبريك حقه، ووقت الفراغ حقه، حتى وأن جلس ناظر إلى السقف فقط.