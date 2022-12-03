كيف يكتشف «الذكاء الاصطناعي» السرطان من خلال صوت غازات البطن؟

المناطق_متابعات

طور العلماء جهازًا يأملون أن يساعد في اكتشاف السرطان من خلال مراقبة صوت غازات البطن التي يطلقها الشخص.

ويراقب الجهاز باستخدام الذكاء الاصطناعي، التغييرات الطفيفة في الصوت التي تحدث عندما يتغوط شخص ما أو يتبول أو يطلق الغازات.

وقام الباحثون بتأسيس قاعدة بيانات تحتوي على ساعات من عينات الصوت والفيديو للإفرازات من الأصحاء والمرضى لتكون النواة الأساسية، مع تشغيل خوارزمية الذكاء الاصطناعي.

قال ديفيد أنكال، الباحث الرئيسي من جامعة جورجيا للتكنولوجيا، والذي ساعد في صنع الجهاز: “نحاول إيجاد طريقة غير جراحية تمكن للناس من الحصول على إشعار حول ما إذا كان ينبغي عليهم الخصوع للفحص أم لا. مثل أن البول لا يتدفق بالمعدل المطلوب. الغازات لا تبدو كما ينبغي. يجب عليك التحقق من ذلك”.

رصد التغييرات في الأصوات

ويمكن أن تحدث التغييرات في المسالك مثل مجرى البول والمستقيم بسبب أمراض مثل سرطان القولون والمستقيم، والتي يمكن أن تحدث تغييرات طفيفة للغاية في طريقة مرور الصوت عبر الجسم، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

وقام المهندسون بتجميع جهاز ميكانيكي مزود بمضخات وفوهات وأنابيب. وعندما تم ضخ الماكينة بالماء، كانت قادرة على إعادة إنتاج أصوات الغازات والتبول والتغوط.

من أجل “تعليم” خوارزمية الذكاء الاصطناعي لأصوات الجسدية التي يجب البحث عنها، قام الباحثون بغربلة عينات الصوت والفيديو المتاحة للجمهور من الإفرازات.

وبعد تحليل الموجات الصوتية والطيف الترددي لكل صوت في الحمام، قام الفريق بإدخال المعلومات في خوارزمية الذكاء الاصطناعي. وكانت تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم قادرة على التعلم من جبل البيانات الصوتية التي تم جمعها.