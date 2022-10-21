كيف يمكن أن يدمر صاحب الشخصية المزاجية حياته الزوجية؟… استشاري طب نفسي يُجيب (فيديو)

روى البروفسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، قصة زوجة كادت أن تدمر حياتها الزوجية بسبب شخصيتها المزاجية.

وقال طارق الحبيب في تصريحات متلفزة، عبر برنامج ياهلا الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية: “قرار الطلاق أحيانًا قد يُكتشف أنه جاء من شخصية مزاجية، ولا أنسى إمرأة خليجية قررت الطلاق وهي في المزاج المتدني جدًا”.

وذكر، أن السيدة الخليجية ذهبت إلى عيادته، وأخبرته أنها تحب زوجها وتحترمها كثيرًا، ولم تكن تُريد الطلاق منه، حيث قام يفحصها ليجدها شخصية مزاجية، وحينها قام بتدريبها على التعامل مع شخصيتها المزاجية، مؤكدًا: “هم الآن يعيشون مثل قيس وليلى”.