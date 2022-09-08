أبرز الموادالاقتصاد

كيف يمكن تجنب التعثر العقاري؟.. خبير عقاري يجيب

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 8 سبتمبر 2022 - 8:25 مساءً
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-01-28 20:01:38Z | | ÿÑÍ»ÿÚÖÄÿÞÚËÿö<¨%*Ý

كشف مطر الشمري، خبير ومهتم بالسوق العقاري، عن الطرق التي يجب إتباعها من أجل تجنب الوقوع في التعثر العقاري، وأن الدخلو في التعثر يؤدي إلى خسائر كبيرة في مختلف المناحي.

طرق تجنب التعثر العقاري

وأضاف الشمري بمداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، أن هناك العديد من الطرق التي تجنب الوقوع في التعثر العقاري، وتتمثل في:

  • عدم المبالغة في شراء العقارات.
  • لابد من التخلص من كافة الالتزامات الأخرى قبل الحصول على قرض عقاري.
  • لابد من وجود دخل إضافي عند أخذ قرض.
  • يجب عدم الاعتماد على بدلات غير ثابتة.

 

الوسوم
صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 8 سبتمبر 2022 - 8:25 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock