كيف يمكن تجنب التعثر العقاري؟.. خبير عقاري يجيب

كشف مطر الشمري، خبير ومهتم بالسوق العقاري، عن الطرق التي يجب إتباعها من أجل تجنب الوقوع في التعثر العقاري، وأن الدخلو في التعثر يؤدي إلى خسائر كبيرة في مختلف المناحي.

طرق تجنب التعثر العقاري

وأضاف الشمري بمداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، أن هناك العديد من الطرق التي تجنب الوقوع في التعثر العقاري، وتتمثل في:

عدم المبالغة في شراء العقارات.

لابد من التخلص من كافة الالتزامات الأخرى قبل الحصول على قرض عقاري.

لابد من وجود دخل إضافي عند أخذ قرض.

يجب عدم الاعتماد على بدلات غير ثابتة.