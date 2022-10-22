كيق يمكن التخلص من التأتأة لدى الأطفال؟.. مؤسس نادي التأتأة بالممكلة يجيب

قال علي الدوسري، مؤسس نادي إدارة للتحكم بالتأتأة، إن هناك منذ سبع سنوات من الآن كان هناك قلة اهتمام ووعي داخل المملكة، بالإضافة إلى إهمال المختصصين ناحية الأشخاص الذين يعانون من التأتأة.

الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالتأتأة

وأضاف علي الدوسري خلال لقائه بقناة “العربية” مع مرور الوقت أصبح هناك متابعة اهتمام للحد من التأتأة، كما أن التأتأة تبدأ من عمر عامين، وفي حالة استمرارها فوق الـ12 عام يصعب بعد ذلك معالجتها.

وتابع: أن للمعلم دور كبير في مساعد الأطفال في المراحل الدراسية الأولى على التخلص من التأتأة لدى الطلاب وهناك دور كبير على معلم التخاطب في كل مدرسة حيث هو المسؤول عن مساعدة الأطفال والتخلص من التأتأة، بجانب الدوري الأسري في المنزل.