“كيمارك” حامِ مشاركي الدراسات “السريرية”

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حاز مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) على الاعتماد من المنظمة الأمريكية لاعتماد برامج حماية الأبحاث البشرية كمركز معتمد لحماية المشاركين في الدراسات السريرية، التي تُعنى بتطبيق أعلى معايير الأخلاقيات والجودة والالتزام في حماية المشاركين بالأبحاث التطبيقية.

واعتبر المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بنـدر القناوي، أن حصول “كيمارك” على هذا الاعتماد يعد إنجازاً وطنياً مشرفاً، كما أنه ليس بمستغرب على جهود وتميز المركز مدعوماً بالعلماء والباحثين.

ونوه المدير التنفيذي لـ”كيمارك” الدكتور أحمد العسكر، إلى أن هذه الخطوة تعد تتويجاً للمستوى الرفيع الذي وصل إليها “كيمارك” في دوره المتميز في توطين واستقطاب الدراسات السريرية من خلال التعاون مع الشركات العالمية ومراكز الأبحاث الدولية، والمشاركة في الدراسات العالمية التي تعنى بتطوير الأدوية، والعلاجات الابتكارية الجديدة.

وشدد على أن هذا الدور والحراك سينعكس إيجاباً على المريض في المملكة الذي سيصبح في متناوله خيارات علاجية أكثر وأحدث.