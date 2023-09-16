“كيم جونغ أون” يشيد بحداثة تكنولوجيا صناعة الطيران الروسية

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أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن إعجابه الشديد بحداثة وتطور تكنولوجيا الطيران الروسية خلال زيارة لمصنع الطائرات “يوري غاغارين” في كومسومولسك على الأمور.

وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية: “لقد أعرب الرفيق كيم جونغ أون عن انطباعه العميق عن الإمكانات المستقلة الغنية والجهود الحديثة والمغامرة لصناعة الطائرات الروسية”.

وبحسب الوكالة، التقى زعيم كوريا الشمالية طياري الاختبار وجلس في قمرة قيادة المقاتلة من الجيل الخامس من طراز “سو-57″، حيث تم إطلاعه على الخصائص التقنية للطائرة.

واستقبل وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف والمدير العام لشركة “يونايتد إيركرافت” الروسية يوري سليوسار والمدير العام لمصنع الطائرات ألكسندر بيكارش، وفد كوريا الشمالية في المصنع.

وفي وقت سابق، كان الرئيس بوتين قد التقى بالزعيم الكوري الشمالي في مطار “فوستوتشني” الفضائي في مقاطعة آمور بالشرق الأقصى الروسي، وبحث الزعيمان من بين قضايا أخرى إمكانية إرسال رائد فضاء كوري شمالي إلى الفضاء.

وحسبما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “إذا رغب الجانب الكوري الشمالي، فيمكن تدريب رائد فضاء من هذا البلد وتنظيم رحلته إلى الفضاء”.

هذا وأعلنت مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية عن استعدادها لتنظيم رحلة فضائية لرائد فضاء من كوريا الشمالية، لكن القرار النهائي بهذا الصدد يعود لبيونغ يانغ.

وقال المدير العام لـ “روس كوسموس” يوري بوريسوف، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: “اقترحت إمكانية تدريبنا وإرسالنا رائد فضاء كورياً في حال الضرورة، لكن هذا السؤال يجب توجيهه إلى الجانب الكوري وليس إلينا”.