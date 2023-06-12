“كيندريل” تعلن عن توفير خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية

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كشفت كيندريل، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في العالم، عن طرح خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية.

وتهدف الخدمة الجديدة إلى مساعدة العملاء على الاستعداد والاستجابة للتهديدات بشكل استباقي، وذلك من خلال تطبيق أحدث معلومات التهديدات والخبرة من من قبل خبراء الأمان المجال العميق في كيندريل.

وتساعد الخدمة الجديدة العملاء على التحقيق في الحوادث الأمنية التي يتم اكتشافها، والاستجابة لها بالاعتماد على القدرات المتاحة، بما في ذلك فرز الحوادث ومواجهتها، والاستعانة بالحلول الذكية من أجل التصدّي للتهديدات، ومراقبة الامتثال والإدارة. ويمكن للعملاء أيضاً اختيار خدمات استباقية قد تقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للاستجابة لحوادث معينة.

وتوفر خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية من كيندريل الدعم المتكامل والسلس للاستجابة للحوادث، والتحاليل الجنائية، إضافة إلى القدرة على الاسترداد لمساعدة العملاء على تحليل وتحديد ومقارنة وفهم الأدلة وأسباب الحوادث السيبرانية. وفي حالة وقوع حوادث من هذا النوع، مثل التعرض لهجمات برامج الفدية، يقدم الخبراء العاملون في هذه الخدمة لدى كيندريل الدعم العملي عند الطلب، للمساعدة في إيجاد الحلول للتهديدات التي يتعرض لها نشاط العميل.

وقالت كريس لوفجوي، قائد الممارسات العالمية للأمن والمرونة في كيندريل: “يمكن تعريف المرونة الإلكترونية على أنها القدرة على توقع الظروف المعاكسة والضغوط والهجمات، والتسويات المتعلقة بالأعمال الإلكترونية، ومن ثم توفير الحماية والقدرة على المواجهة والتعافي من الأضرار الناجمة عنها. وتهدف خدمة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتحاليل الجنائية من كيندريل إلى تحويل مجال الأمن السيبراني، من مجرد توفير الأمان إلى تحقيق المرونة الإلكترونية”.-

وتُكمل الخدمة الجديدة خدمة الاحتفاظ بالملفات المستردة من كيندريل التي تم تصميمها لمساعدة العملاء على استعادة بيئاتهم وإعادة بنائها بعد وقوع الأحداث الكارثية. وعند اقترانهما سوياً، تكون الخدمة الجديدة متاحة عند الطلب للخبراء المؤهلين القادرين على دعم العملاء بشكل فعال للتعافي من الهجمات الإلكترونية، والتخفيف من تأثيرها. ونتيجة لذلك ، يمكن للعملاء تحقيق ما يلي:

– تقليل مدة الحوادث وشدتها وتأثيرها.

– تقليل متوسط وقت الاسترداد.

– الحفاظ على الثقة مع أصحاب الشركات والعملاء والسلطات التنظيمية.

ويقدم خبراء كيندريل خدمات التحقيق والتحليل الجنائي والاستجابة للحوادث، للمساعدة في مواجهة أي تهديد فوري، وتحديد السبب الجذري للهجوم، وتحديد نطاق التعرض، وتمهيد الطريق للتعافي من تأثيرات الهجمات.

وتعتمد الطرق التي تتبعها كيندريل لتمكين المرونة والتعافي على نهج يتضمن نقاط اتصال ثابتة مع العملاء، لضمان الحفاظ على علاقة تفاعلية مع كيندريل طوال مدة الخدمة. ويعود نفع هذه التقنية على العملاء وكيندريل على حد سواء لأنها تتيح العديد من الفرص المفيدة لمناقشة والتعامل مع خطط وحالة مرونة العملاء على الشبكة، وكيفية تحسينها وتعزيزها.