كييف ترد بالمثل.. مسيرات تصيب شوارع في قلب موسكو

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يبدو أن أوكرانيا ردت بالمثل على الهجمات المكثفة، التي طالت عاصمتها خلال الأيام الماضية، بالمسيرات المفخخة والصواريخ.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت العاصمة بعدة مسيرات هجومية، مؤكدة أنها أسقطتها كلها.

فيما أفاد رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبياني، أن طائرات مسيرة أصابت العديد من المباني بالعاصمة، ما تسبب في أضرار “طفيفة” دون وقوع إصابات خطيرة.

كما أضاف في بيان أن “جميع خدمات الطوارئ بالمدينة هرعت إلى موقع الحوادث”.

أكثر من 30 مسيرة

في حين ذكرت عدة قنوات ووسائل إعلام محلية على تطبيق التراسل تليغرام أنه تم إطلاق النار من عشرات الطائرات المسيرة على العاصمة.

وأوضحت أن إجمالي عدد المسيرات وصل إلى 32 مسيرة.. 19 تم إسقاطها عند الاقتراب في مناطق روبليوفكا، وكراسنوجورسك، وإسترا، ونيو موسكو، وأبريليفكا وفلاسيخا.

فيما علقت حوالي عشرة منها بالأشجار وسقطت. بينما وصلت ثلاثة منها إلى المباني السكنية في Leninsky Prospekt، وشارع Profsoyuznaya ، وAtlasova).

ثالث هجوم في 24 ساعة

أتى ذلك، بعد أن تعرضت العاصمة الأوكرانية، إلى ثالث هجوم روسي خلال 24 ساعة بأكثر من 20 درون، بحسب ما أعلن بوقت سابق، اليوم رئيس الإدارة العسكرية في كييف.

إذ أفاد سيرهي بوبكو أن القوات الجوية الأوكرانية دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة هاجمت العاصمة، فيما لقى شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب أربعة، في ثالث هجوم تشنه روسيا على كييف خلال 24 ساعة. وأضاف “أن الهجوم كان هائلا ومن اتجاهات مختلفة وعلى عدة مراحل”.

كما أوضحت الإدارة العسكرية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هجمات اليوم نُفذت فقط بطائرات (شاهد) المسيرة الإيرانية الصنع.

ويعتبر هذا الهجوم، ثاني هجوم “مميت” على العاصمة الأوكرانية في مايو، والسابع عشر منذ بداية الشهر.

يشار إلى أن روسيا كانت شنت منذ بداية الشهر الحالي (مايو 2023) سلسلة من الهجمات على العاصمة الأوكرانية، عبر استخدام مزيج من الطائرات المسيرة والصواريخ، معظمها أثناء الليل.