كييف تعلن تعرضها لأكبر هجوم على المدينة منذ بداية العملية العسكرية الروسية

جاء ذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: العاصمة كييف، وفينيتسا، وكيروفوغراد، وتشرنيغيف، وبولتافا، وأوديسا، ونيكولاييف، ودنيبروبيتروفسك، وكذلك في الجزء من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليه كييف.