لأحد الأبناء دين على الأب المتوفى فهل يلزم الورثة إعطاءه من العقار بقدر دينه؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يُجيب

رد الشيخ “عبدالسلام السليمان” عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال “لأحد الأبناء دين على الأب المتوفي، فهل يلزم الورثة إعطاءه من العقار بقدر دينه؟”.

وقال خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، إن سداد دين الميت هو من الأمور التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان في جنازة أحد الصحابة وقبل أن يصلى عليه قال هل عليه دين، قالوا نعم يا رسول الله، فتطوع أحدهم بسداده، وما زال رسول الله يسأل حتى قضى دينه، فقال الآن بردت جلدته.

وأضاف أنه يجوز إن لم يكن للأب المتوفي مال، أن يتفق الورثة فيما بينهم ويقومون بإعطاء أخيهم جزءا من عقار كسداد لدين أبيه.